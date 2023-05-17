В Орловской области подрядчик заново отремонтирует сельскую школу

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21:00, 17 мая 2023 года
В Орловской области подрядчик заново отремонтирует сельскую школуНа недочеты в работах указали жители.
Главе региона Андрею Клычкову поступило несколько обращений с жалобами на состояние здания школы в селе Успенское Ливенского района. Его обновляли недавно, однако подрядчик недобросовестно выполнил свои обязательства.
Всего было четыре этапа обновления образовательного учреждения. Последний завершился в минувшем году. Селяне пожаловались на протекающие потолки, разводы в стенах и пузырящуюся штукатурку.
Губернатор после личного осмотра помещения школы поручил провести проверку и направить комиссию, чтобы заставить подрядчика в рамках гарантийных обязательств привести все в соответствие.
Мария Семак