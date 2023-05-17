В Орловской области подрядчик заново отремонтирует сельскую школу

На недочеты в работах указали жители.

Главе региона Андрею Клычкову поступило несколько обращений с жалобами на состояние здания школы в селе Успенское Ливенского района. Его обновляли недавно, однако подрядчик недобросовестно выполнил свои обязательства.

Всего было четыре этапа обновления образовательного учреждения. Последний завершился в минувшем году. Селяне пожаловались на протекающие потолки, разводы в стенах и пузырящуюся штукатурку.



Губернатор после личного осмотра помещения школы поручил провести проверку и направить комиссию, чтобы заставить подрядчика в рамках гарантийных обязательств привести все в соответствие.