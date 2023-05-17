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20:34, 17 мая 2023 года Снос ротонды в Дворянском гнезде взволновал орловцев Она украшала ландшафтный парк с 1967 года.





Сотни комментариев жителей региона взорвали социальные сети. Депутаты оценили скорость реакции горожан и их вовлеченность в жизнь города. Волноваться не стоит – уже скоро на этом месте возведут новую ротонду, которая полностью повторит облик своей предшественницы. Вместе с ней появится и новая балюстрада. Уже с первого июня начнется восстановление всех демонтированных конструкций, а окончание работ планируется к 1 сентября.





Даниил Борисов



