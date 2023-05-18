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10:30, 18 мая 2023 года

Орловские футболисты академии имени Семина поделили очки с тульским "Арсеналом"

Очередные матчи Юношеской футбольной лиги провели обе наши команды.


17 мая в Туле сборные академии футбола имени Семина провели очередные матчи группового этапа ЮФЛ зоны "Центр". Орловцы сыграли со сверстниками из ЦПЮФ-Академия "АРСЕНАЛ".

Команда из игроков 2007 года рождения уступила тульским сверстникам с минимальным счетом – 0:1. Игроки на год моложе одержали победу над соперником также со счетом 1:0.




Анастасия Дорохова
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