Главная » Новости



10:30, 18 мая 2023 года Орловские футболисты академии имени Семина поделили очки с тульским "Арсеналом" Очередные матчи Юношеской футбольной лиги провели обе наши команды.





17 мая в Туле сборные академии футбола имени Семина провели очередные матчи группового этапа ЮФЛ зоны "Центр". Орловцы сыграли со сверстниками из ЦПЮФ-Академия "АРСЕНАЛ". Команда из игроков 2007 года рождения уступила тульским сверстникам с минимальным счетом – 0:1. Игроки на год моложе одержали победу над соперником также со счетом 1:0.





Анастасия Дорохова



