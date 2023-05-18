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10:45, 18 мая 2023 года Орловчанка Светлана Рагулина завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу Они проходили в Москве с 8 по 14 мая.





В спортивных состязаниях "Огни Москвы" приняли участие около 400 спортсменов. Спортсмены соревновались в троеборье, классическом троеборье, жиме и классическом жиме. По итогам соревнований Светлана Рагулина из Ливен завоевала серебряную медаль в классическом троеборье. В весовой категории до 84 килограммов наша спортсменка показала общий результат 402,5 килограмма.



Фото: социальные сети Светланы Рагулиной











Анастасия Дорохова



