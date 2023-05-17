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19:17, 17 мая 2023 года

Последний звонок в школах Орла пройдет 23 мая

Постановление подписал мэр города Юрий Парахин.


Последний звонок в 2023 году для учащихся 11-х классов прозвенит в следующий вторник, 23 мая. Соответствующее постановление подписано главой областной столицы.

Из документа следует, что полицейские будут обеспечивать общественный порядок в местах проведения массовых праздничных мероприятий. 

Организовать 23 мая 2023 года дежурство сотрудников органов внутренних дел: с 8.30 до 14.00 часов – в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 – в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, МАУК "Городской парк культуры и отдыха", МБУК "Детский парк", сквер Гуртьева, парк Победы, парк "Ботаника", берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской) сказано в документе.



Сергей Силаев
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