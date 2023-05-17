Главная » Новости



19:17, 17 мая 2023 года Последний звонок в школах Орла пройдет 23 мая Постановление подписал мэр города Юрий Парахин.





Последний звонок в 2023 году для учащихся 11-х классов прозвенит в следующий вторник, 23 мая. Соответствующее постановление подписано главой областной столицы.



Из документа следует, что полицейские будут обеспечивать общественный порядок в местах проведения массовых праздничных мероприятий.



– Организовать 23 мая 2023 года дежурство сотрудников органов внутренних дел: с 8.30 до 14.00 часов – в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 – в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, МАУК "Городской парк культуры и отдыха", МБУК "Детский парк", сквер Гуртьева, парк Победы, парк "Ботаника", берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской) , – сказано в документе.





Сергей Силаев



