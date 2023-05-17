В Залегощенском районе стартовали работы по благоустройству

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20:00, 17 мая 2023 года
В Залегощенском районе стартовали работы по благоустройствуОни проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Рабочие начали благоустраивать двор дома №97 на улице Горького в районном центре. Объем финансирования – 1,2 миллиона рублей. Подрядчик уже завез строительные материалы и установил бордюры.
Также стартовали работы по благоустройству общественной территории рядом с детской школой искусств на улице Набережной. Цена контракта – 1,7 миллиона рублей. Рабочие установили бордюры и уложили тротуарную плитку.
Согласно условиям контрактов все работы должны быть завершены не позднее, чем 1 августа 2023 года, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Фото: "Телеграммы из Орла"
Сергей Силаев