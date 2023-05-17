В Залегощенском районе стартовали работы по благоустройству

Они проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Рабочие начали благоустраивать двор дома №97 на улице Горького в районном центре. Объем финансирования – 1,2 миллиона рублей. Подрядчик уже завез строительные материалы и установил бордюры.

Также стартовали работы по благоустройству общественной территории рядом с детской школой искусств на улице Набережной. Цена контракта – 1,7 миллиона рублей. Рабочие установили бордюры и уложили тротуарную плитку.

Согласно условиям контрактов все работы должны быть завершены не позднее, чем 1 августа 2023 года, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: "Телеграммы из Орла"

