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17:11, 17 мая 2023 года В Орле расчистили контейнерную площадку на улице Васильевской Региональный оператор продолжает работу по вывозу твердых коммунальных отходов.





В Заводском районе на улице Васильевской 84а ликвидировали контейнерную площадку. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков обозначил задачу по своевременному вывозу мусора. Глава региона держит ситуацию на контроле. О проблемных участках орловцы могут сообщить по телефону горячей линии +7 (910) 748-10-04.





Сергей Силаев



