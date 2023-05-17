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19:30, 17 мая 2023 года

В Орловской области продолжает действовать программа "Региональная ипотека"

В ней могут участвовать новые категории граждан.


Участники СВО и члены их семей, а также граждане, прибывшие с территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут приобрести жилье по программе "Региональная ипотека". Эти льготные категории дополнили список тех, кто может воспользоваться возможностью приобрести жилье на первичном рынке по сниженной ставке.

Мера поддержки предоставляется по инициативе губернатора. Она полностью финансируется из областного бюджета. Ежегодно на эти цели предусматривается по 20 миллионов рублей.

Также на участие в этой программе могут претендовать семьи с маткапиталом, а также семьи, которые проживают в аварийном либо ветхом жилье.

Полный список категорий опубликован на официальном сайте Орловской области. Действует программа с 2019 года. За это время в ней приняли участие больше 800 человек.


Мария Семак
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