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17:30, 17 мая 2023 года Орловская епархия формирует гуманитарный груз для артиллеристов Посылку собирают по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.





Груз доставит нашим военнослужащим отец Василий в Луганскую Народную Республику сразу после того, как его соберут. Бойцам нужен тепловизор, рации, шумоподавляющие наушники, газовые баллоны, бензопилы, печки, гвозди, проволока.

Также требуются маскировочные сети, дождевики, летние кроссовки, тактические перчатки, футболки, носки, другое нательное белье. В посылку питания войдут продукты, спреи от клещей и комаров, медикаменты, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



