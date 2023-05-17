Мэр Орла Юрий Парахин проинспектировал ремонт дорог в Северном районе

Глава города побывал на улицах Космонавтов, Благининой и Беговой.

После завершения работ продолжится озеленение – на улицах высадят молодые и крепкие деревья. По опыту прошлых лет они должны прижиться наверняка, отметил Юрий Парахин в социальных сетях.

– На улице Космонавтов уже отфрезеровано 18 500 квадратных метров покрытия, устроено 2 500 п.м. бортового камня, плиткой вымощено 2 000 квадратных метров тротуаров, горячим асфальтобетоном залито 8 500 квадратных метров полотна. На втором объекте рабочие уже начали установку бортового камня, - написал мэр.

Глава города отметил, что чистота тротуаров вдоль Московского шоссе оставляет желать лучшего, а на второстепенных улица ситуация аналогичная.

– В ближайшее время все должно быть убрано. Работы держу на личном контроле, - заключил градоначальник.

Фото: Юрий Парахин





