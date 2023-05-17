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19:00, 17 мая 2023 года

"Вятский Посад" примет VI международный фестиваль православной культуры

Он пройдет с 19 по 21 мая.


Три дня – с 19 по 21 мая – в духовно-православном центре "Вятский Посад" в Орловском муниципальном округе пройдет VI международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции святой Руси", посвященный 80-летию освобождения Орла.

В день открытия на территории центра ожидается обширная концертная программа, которую предварит вечернее богослужение, песнопения для которого исполнит архиерейский хор Свято-Троицкого мужского монастыря. Также 19 мая в здании Православной артели начнет работу выставка "Шедевры косторезного искусства Севера".

Второй день фестиваля начнется с божественной литургии, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Будут работать ярмарка народных ремесел, подворья регионов России и интерактивные площадки. Гости смогут поучаствовать в играх и мастер-классах, насладиться колокольными переливами от звонарей со всей страны. Также будут награждены участники художественного конкурса "Традиции Святой Руси".

Все три дня будет длиться концертный марафон с участием творческих коллективов из регионов России.

Вход на фестиваль свободный, с полной программой можно ознакомиться на сайте духовно-православного центра "Вятский Посад".


Ирина Костина
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