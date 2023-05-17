В Орловской области два человека получили жилищные сертификаты

Документы выдал департамент ЖКХ региона.

Жилищные сертификаты вручены в Орловском муниципальном округе в рамках государственной программы. Их получили два человека, выехавших из района крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Социальные выплаты в более чем восемь миллионов рублей позволят улучшить жилищные условия семьям, в том числе путем покупки квартир на первичном рынке, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



