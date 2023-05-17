В Орловской области два человека получили жилищные сертификаты

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16:26, 17 мая 2023 года
В Орловской области два человека получили жилищные сертификатыДокументы выдал департамент ЖКХ региона.
Жилищные сертификаты вручены в Орловском муниципальном округе в рамках государственной программы. Их получили два человека, выехавших из района крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Социальные выплаты в более чем восемь миллионов рублей позволят улучшить жилищные условия семьям, в том числе путем покупки квартир на первичном рынке, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сергей Силаев