В Орловской области более 75 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

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18:30, 17 мая 2023 года
В Орловской области более 75 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройстваВыбор можно сделать до 31 мая.
Жители региона выбирают объекты для благоустройства в 2024 году. Голос могут отдать представители 23 муниципалитетов. Всего представлен 61 вариант, а выбрать необходимо 30.
Голосование проходит на специальной платформе до 31 мая. Оно организовано в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Сергей Силаев
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