В Орловской области более 75 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Выбор можно сделать до 31 мая.

Жители региона выбирают объекты для благоустройства в 2024 году. Голос могут отдать представители 23 муниципалитетов. Всего представлен 61 вариант, а выбрать необходимо 30.

Голосование проходит на специальной платформе до 31 мая. Оно организовано в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".