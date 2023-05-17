Орловские дайверы начали девятую экспедицию на Ладогу
Клуб подводного плавания "Диво" уже на месте и готовится к поискам затонувших кораблей.
Дайверы орловского клуба подводного плавания "Диво" в девятый раз приехали на Ладожское озеро. Цель экспедиции – затонувшие корабли, которые хранятся на дне водоема.
Уже прошли первые пробные погружения. Всего в экспедиции участвуют 16 человек – орловцы, москвичи и воронежцы. Им помогает инженерная фирма "Морская геодезия". Дайверы надеются удивить всех новыми находками.