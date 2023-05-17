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16:00, 17 мая 2023 года Орловские дайверы начали девятую экспедицию на Ладогу Клуб подводного плавания "Диво" уже на месте и готовится к поискам затонувших кораблей.





Дайверы орловского клуба подводного плавания "Диво" в девятый раз приехали на Ладожское озеро. Цель экспедиции – затонувшие корабли, которые хранятся на дне водоема.



Уже прошли первые пробные погружения. Всего в экспедиции участвуют 16 человек – орловцы, москвичи и воронежцы. Им помогает инженерная фирма "Морская геодезия". Дайверы надеются удивить всех новыми находками.





Юлия Опанасюк



