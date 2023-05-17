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15:32, 17 мая 2023 года

В Орловской области прививку от кори сделали более 240 человек

Почти половина из них – дети.


В регионе прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации стартовала 4 апреля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области.

По состоянию на 12 мая против кори привит 241 человек, из них 114 – дети. Специалисты могут проконсультировать орловцев по вопросам профилактики заболевания по следующим номерам: 8 (486 2) 42-91-82; 8 (486 2) 41-53-11.




Сергей Силаев
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