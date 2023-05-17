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17:00, 17 мая 2023 года

В Орле начала работу конференция, посвященная жизни и творчеству искусствоведа Игоря Круглого

Мероприятие приняло не только российских гостей и докладчиков.


17 мая в Орле начала работу международная научно-практическая конференция "Наука, искусство, образование: актуальные траектории развития". Она посвящена 100-летию со дня рождения Игоря Ароновича Круглого.

Конференция приняла гостей и докладчиков со всей страны. Присоединились даже китайские искусствоведы и культурологи. С приветственным словом, к участникам обратились сыновья Круглого – Владимир и Борис. В первый день работы прошло пленарное заседание и работа секций. 18 мая участников конференции на своей площадке примет Орловский госуниверситет.

Это второе значимое событие в череде мероприятий, посвященных 100-летию искусствоведа. К его деятельности по эстетическому воспитанию, работе по комплектованию коллекций музеев проявляют очень большой интерес. Знания и опыт, которыми обладал Игорь Аронович, актуальны и сегодня во многих сферах культуры.


Эва Стасюлевич
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