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9:00, 18 мая 2023 года В Орле откроется выставка ко Дню славянской письменности Экспозиция начнет работу в Бунинке.





Выставка "Сохранить духовность России" откроется в зале периодики областной библиотеки 18 мая. Она посвящена Дню славянской письменности и культуры, который в нашей стране отмечают 24 мая. На выставке представят журналы, на страницах которых рассказывается о жизненном подвиге Кирилла и Мефодия. Авторы статей поднимают проблемы "загрязнения" языка немотивированными заимствованиями, употреблением ненормативной лексики, приверженностью к штампам, сообщили в пресс-службе областного правительства. (12+)





Сергей Силаев



