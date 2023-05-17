Ольга Пилипенко проинспектировала ремонт Краснооктябрьской школы Мценского района
Учебное учреждение располагается в усадьбе рода Шеншиных.
Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко в рамках поездки по Мценскому району посетила Краснооктябрьскую школу, которая располагается в усадьбе рода Шеншиных. Учебное учреждение сейчас ремонтируют.
Завершить работы планируется к июлю текущего года. Ольга Пилипенко полагает, что сроки отодвинут дальше, но все-таки закончат ремонт к новому учебному году. Одна из главных задач для подрядчика – сохранить исторический вид здания.
Всего в этой школе учатся 30 детей. Этот учебный год они заканчивают в Отрадинской школе.