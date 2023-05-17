среда 17.05.2023 18:41:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:00, 17 мая 2023 года

В Орле ветерану подарили велотренажер

Ранее Виктор Баранов попросил об этом мэра Юрия Парахина.


В преддверии Дня Победы глава областной столицы Юрий Парахин навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Сергеевича Баранова. Тогда орловец пожаловался на малоподвижный образ жизни и попросил мэра купить адаптированный велотренажер.

Сегодня, 17 мая, ветерану вручили подарок сотрудники территориального управления по Советскому району. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пожилом возрасте вполне актуальным остается вопрос сохранения активности, и для этого могут подойти даже простые физические упражнения. Данный тренажер интересен относительно небольшой нагрузкой на суставы и организм в целом, он позволяет нормировать кардионагрузку. Надеемся, что подарок оправдает ожидания нашего ветерана, - отметил заместитель начальника территориального управления Сергей Бобылев.

Фото: администрация Орла





Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.