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15:00, 17 мая 2023 года В Орле ветерану подарили велотренажер Ранее Виктор Баранов попросил об этом мэра Юрия Парахина.





В преддверии Дня Победы глава областной столицы Юрий Парахин навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Сергеевича Баранова. Тогда орловец пожаловался на малоподвижный образ жизни и попросил мэра купить адаптированный велотренажер. Сегодня, 17 мая, ветерану вручили подарок сотрудники территориального управления по Советскому району. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. – В пожилом возрасте вполне актуальным остается вопрос сохранения активности, и для этого могут подойти даже простые физические упражнения. Данный тренажер интересен относительно небольшой нагрузкой на суставы и организм в целом, он позволяет нормировать кардионагрузку. Надеемся, что подарок оправдает ожидания нашего ветерана, - отметил заместитель начальника территориального управления Сергей Бобылев.



Фото: администрация Орла











Сергей Силаев



