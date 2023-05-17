В Орле ветерану подарили велотренажер

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15:00, 17 мая 2023 года
В Орле ветерану подарили велотренажерРанее Виктор Баранов попросил об этом мэра Юрия Парахина.
В преддверии Дня Победы глава областной столицы Юрий Парахин навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Сергеевича Баранова. Тогда орловец пожаловался на малоподвижный образ жизни и попросил мэра купить адаптированный велотренажер.
Сегодня, 17 мая, ветерану вручили подарок сотрудники территориального управления по Советскому району. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
– В пожилом возрасте вполне актуальным остается вопрос сохранения активности, и для этого могут подойти даже простые физические упражнения. Данный тренажер интересен относительно небольшой нагрузкой на суставы и организм в целом, он позволяет нормировать кардионагрузку. Надеемся, что подарок оправдает ожидания нашего ветерана, - отметил заместитель начальника территориального управления Сергей Бобылев.
Фото: администрация Орла
Сергей Силаев