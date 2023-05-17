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14:38, 17 мая 2023 года Ротонде в сквере "Дворянское гнездо" в Орле грозило обрушение Председатель попечительского совета по возрождению этого исторического места Михаил Вдовин прокомментировал вчерашний снос объекта.





Председатель попечительского совета по возрождению сквера "Дворянское гнездо" и первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин прокомментировал вчерашний снос ротонды на территории парка.



Михаил Вдовин поблагодарил орловцев за неравнодушное отношение к скверу и отметил, что за его благоустройство проголосовали более 11 тысяч человек. Со слов подрядчика, ротонда находилась в критическом состоянии и могла обрушиться в любой момент. Ротонду и балюстраду восстановят в прежнем виде, используя в работе более прочные материалы, с чем согласился попечительский совет.



Михаил Вдовин напомнил, что срок окончания благоустройства "Дворянки" – сентябрь 2023 года.





Артем Ежаков



