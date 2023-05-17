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14:45, 17 мая 2023 года В Орле осветят подходы к 23 школам и детским садам В 2023 году будет составлена смета будущих работ.





17 мая на заседании комитета городского совета Орла по ЖКХ вновь обсудили вопрос освещения дорог к образовательным учреждениям. В пресс-службе представительного органа сообщили, что уже есть перечень первоочередных объектов, подъезды и подходы к которым находятся в ненадлежащем состоянии. Это школы №7, 20, 23, 27, 35, 37,45 и 49; гимназии № 16, 19 и 39; лицеи № 18, 22, 28. Также в списке детские сады №1, 3, 6, 16, 25, 35, 40, 41, 42.



В 2023-м году по этим учреждениям будет составлена смета, затем приступят к составлению дорожной карты.



На территории Орла расположено 80 школ и детских садов. К ним ведут 400 подходов, из которых освещены 135. Чтобы решить проблему, требуется почти 87 миллионов рублей.





Артем Ежаков



