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14:10, 17 мая 2023 года

Первый этап диспансеризации в 2023 году прошли более 72 тысяч жителей Орловской области

Обследование поможет выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, туберкулез.


В 2023 году первый этап диспансеризации прошли более 72 тысяч орловцев. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В рамках диспансеризации на ранних стадиях можно выявить серьезные болезни, которые лучше поддаются лечению, если замечены на ранних стадиях. В случае выявления каких-либо проблем пациента направляют на допобследования.

Второй этап диспансеризации прошли более 11 тысяч жителей Орловской области. Углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19 завершили более 9 тысяч человек.

Подробная информация об организации проведения диспансеризации размещена на сайте регионального депздрава.


Артем Ежаков
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