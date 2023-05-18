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8:00, 18 мая 2023 года В Орле мужчина потерял ключи от "Пежо" и лишился машины У полицейских уже есть подозреваемый в угоне.





В Северном районе Орла полицейскими раскрыт угон "Пежо 408". Как сообщили в региональном УМВД, владелец иномарки выронил ключи от машины и не заметил потерю.



Машину нашли с небольшими повреждениями. В преступлении подозревается 28-летний орловец. Он нашел ключи и решил прокатиться, но не совладал с "Пежо" и повредил другой автомобиль. После этого фигурант сбежал.



Суда подозреваемый будет ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



