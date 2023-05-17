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13:30, 17 мая 2023 года Орловские пульмонологи отмечают профессиональный праздник Специализация относительно молодая, она появилась только в конце прошлого века. О врачах этой профессии и том, что их сегодня особенно волнует, корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская поговорила с главным пульмонологом Орловской области Ольгой Передельской.











Елена Литинская



