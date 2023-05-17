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12:45, 17 мая 2023 года В Орле прошел семейный и молодежный фестиваль "Эко.Фест" Целью мероприятия было напомнить детям о бережном отношении к природе.





В Орле впервые прошел семейный и молодежный экологический фестиваль "Эко.Фест". Для гостей организовали семь площадок. Цель у всех была одна – напомнить детям о бережном отношении к природе.



Участники провели время за конкурсами, мастер-классами и квестами.





Эльза Ахмедбекова



