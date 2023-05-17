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12:45, 17 мая 2023 года
В Орле прошел семейный и молодежный фестиваль "Эко.Фест"Целью мероприятия было напомнить детям о бережном отношении к природе.
В Орле впервые прошел семейный и молодежный экологический фестиваль "Эко.Фест". Для гостей организовали семь площадок. Цель у всех была одна – напомнить детям о бережном отношении к природе.
Участники провели время за конкурсами, мастер-классами и квестами.
Эльза Ахмедбекова
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