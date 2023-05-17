Проект ремонта поликлиники №3 в Орле будет доработан

Теперь проект будут дорабатывать.
– В первую очередь, это касается доработки системы вентиляции. Кроме того, ход работ усложняется тем, что здание ремонтируется частями. В связи с этим подрядчик не может в полном объеме реализовать свои планы, и сроки сдачи объекта могут увеличиться. В то же время нельзя допустить, чтобы из-за сроков пострадало качество ремонта. Объект имеет особую важность, ведь поликлиника №3 — это главное медучреждение самого крупного района Орла. Пути решения этих проблем будут определены в ближайшее время, – сообщил Леонид Музалевский.