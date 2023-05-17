Главная » Новости



11:58, 17 мая 2023 года Проект ремонта поликлиники №3 в Орле будет доработан Это связано с неучтенными ранее проблемами.





Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин проинспектировали ремонт поликлиники №3 в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания. Работы должны завершиться в декабре 2023 года.



На работы было выделено более 100 миллионов рублей. В процессе стало известно о возникших проблемах, неучтенных в первоначальном проекте.

– В первую очередь, это касается доработки системы вентиляции. Кроме того, ход работ усложняется тем, что здание ремонтируется частями. В связи с этим подрядчик не может в полном объеме реализовать свои планы, и сроки сдачи объекта могут увеличиться. В то же время нельзя допустить, чтобы из-за сроков пострадало качество ремонта. Объект имеет особую важность, ведь поликлиника №3 — это главное медучреждение самого крупного района Орла. Пути решения этих проблем будут определены в ближайшее время, – сообщил Леонид Музалевский. Теперь проект будут дорабатывать.





Артем Ежаков



