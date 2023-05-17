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11:00, 17 мая 2023 года Участники клуба "Бегущий Орел" провели юбилейный забег С каждым годом участников таких пробежек становится все больше.





В выходные все отдыхают по-разному. Участники любительского клуба "Бегущий Орел" силы набирают на пробежке. На днях они провели юбилейный – 150-й – забег. На старт вышли 35 человек.



С каждым годом участников таких пробежек становится все больше. Бегают от 8 до 13 километров. Темп бегуны подбирают сами.





Александра Бахтина



