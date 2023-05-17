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10:19, 17 мая 2023 года Под Орлом началась обработка территорий от борщевика В Орловском муниципальном округе от этого сорняка обработали уже 8,2 гектара территории.





В Орловском муниципальном округе началась химическая обработка борщевика Сосновского. Это единственный район, где борьбу с этим ядовитым сорняком ведут за счет муниципальных средств. Данная практика идет с 2019 года.



В 2023 году от борщевика обработали 8,2 гектара территории в 13 населенных пунктов. Из-за ограниченности средств выбор мест обработки проходит по предложениям руководителей территориальных управлений, исходя из социальной значимости объектов.



В этом году до цветения должны обработать 12 гектаров земли. Испарения цветущего борщевика опасны и приводят к сильным аллергическим реакциям. Также живучий сорняк наносит большой вред сельскому хозяйству.





Татьяна Тимохина



