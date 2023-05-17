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10:03, 17 мая 2023 года Один человек погиб и один госпитализирован в результате ДТП в Орловской области Авария случилась вечером 16 мая.





Накануне в 20:00 в Колпнянском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Региональное УГИБДД сообщило, что неустановленный водитель, управляя "седьмыми" "Жигулями", двигался по полевой дороге и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.



35-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Другой пассажир скончался до приезда медиков. Ему было 57 лет.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



