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12:20, 17 мая 2023 года

В конце мая в Орловской области пройдут четыре мини-ярмарки вакансий

Они пройдут в Свердловском, Хотынецком и Залегощенском районах.


На следующей неделе в трех районах Орловской области пройдут четыре мини-ярмарки вакансий.

22 мая в Свердловском районе в местном центре занятости работодатели предоставят вакансии водителя, психолога, экономиста, бухгалтера, пекаря, продавца, а также другие предложения. Мероприятие пройдет с 14:00 до 15:00.

23 мая в ЦЗН Залегощенского района в 10:00 начнется ярмарка с участием промпредприятий, потребительского общества и центральной районной больницы. Представят вакансии электросварщика, слесаря-ремонтника, водителя, электромонтера, повара, агронома, тракториста и другие предложения.

24 мая в Хотынецком районе работников будут искать Знаменская больница и администрация Знаменского района. Нужны специалист финансового отдела, бухгалтер, диспетчер, водитель, а также медработники.

26 мая в Залегощенском районе слесарей, водителей, машинистов и других работников будет набирать Комбинат строительных материалов. Начало ярмарки – в 11:00.


Артем Ежаков
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