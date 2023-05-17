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9:30, 17 мая 2023 года В школе под Ливнами откроется "Точка роста" Образовательный центр появится на базе Свободно-Дубравской школы.





В новом учебном году на базе Свободно-Дубравской школы в рамках нацпроекта "Образование" заработает образовательный центр "Точка роста". 16 мая учебное учреждение в рамках рабочего визита в Ливенский район посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В 2022-м году здание школы прошло капремонт.



Сегодня в школе учатся 47 детей. По программе "Земский учитель" в прошлом году в учебное учреждение пришли работать два молодых педагога.





Артем Ежаков



