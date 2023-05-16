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21:17, 16 мая 2023 года

Спецназ ГРУ получил гуманитарный груз из Орловской области

Вес посылки – более двух тонн.


Груз сопроводил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Бойцы обзавелись необходимым 16 мая.

Ребята получили планшет, ноутбук, квадрокоптер, генератор, портативные источники питания. Также бойцам вручили строительные материалы, инструменты, маскировочные сети.

Спецназ ГРУ имеет легендарную репутацию, за плечами этой структуры многие успешные операции, которые с полной уверенностью позволяют называть их элитой армии. Сегодня они снова доказывают верность боевым традициям и силу духа. Эти парни не умеют сдаваться или проигрывать. Орловщина гордится дружбой с бойцами, гордится тем, что является частью боевого братства, частью народной армии страны, - написал в социальных сетях глава региона Андрей Клычков.

Фото: Андрей Клычков




Сергей Силаев
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