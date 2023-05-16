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21:17, 16 мая 2023 года Спецназ ГРУ получил гуманитарный груз из Орловской области Вес посылки – более двух тонн.





Груз сопроводил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Бойцы обзавелись необходимым 16 мая. Ребята получили планшет, ноутбук, квадрокоптер, генератор, портативные источники питания. Также бойцам вручили строительные материалы, инструменты, маскировочные сети. – Спецназ ГРУ имеет легендарную репутацию, за плечами этой структуры многие успешные операции, которые с полной уверенностью позволяют называть их элитой армии. Сегодня они снова доказывают верность боевым традициям и силу духа. Эти парни не умеют сдаваться или проигрывать. Орловщина гордится дружбой с бойцами, гордится тем, что является частью боевого братства, частью народной армии страны, - написал в социальных сетях глава региона Андрей Клычков.



Фото: Андрей Клычков





Сергей Силаев



