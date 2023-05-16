Андрей Клычков посетил Ливенский район с рабочим визитом

Губернатор побывал на нескольких объектах и пообщался с жителями.

Глава региона Андрей Клычков 16 мая побывал в Ливенском районе. Вместе с жителями губернатор поучаствовал в "Народной приемке" в поселке Сахзаводской. Здесь построили спортивную площадку и благоустроили парк.



Затем губернатор побывал в одной из местных школ, куда по программе "Земский учитель" устроились два специалиста и проконтролировал ход работ по благоустройству дворов. При необходимости, объемы дорожного фонда для Ливенского района скорректируют.



Фото: Андрей Клычков