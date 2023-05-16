Депутаты облсовета побывали на месте строительства приюта для животных в Орле

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21:00, 16 мая 2023 года
Депутаты облсовета побывали на месте строительства приюта для животных в ОрлеЗдесь смогут одновременно находиться 150 собак и 20 кошек.
В ходе строительства приюта были выявлены недочеты в проектно-сметной документации. На работы ранее выделили около 36 миллионов рублей.
Ждут открытия приюта и зоозащитники – на работу собачьего приюта у них есть свои планы. Объект должны были сдать в мае. Вопрос строительства муниципального учреждения обсудили и на круглом столе облсовета.
Там же рассматривали поправки в ФЗ об ответственном обращении с животными. Поправки позволят регионам принимать свои законы, которые с учетом мнения жителей будут определять судьбу безнадзорных животных. В том числе - решать судьбу агрессивных бездомных собак, которые нападают на людей.
Татьяна Тимохина