Депутаты облсовета побывали на месте строительства приюта для животных в Орле

Здесь смогут одновременно находиться 150 собак и 20 кошек.

В ходе строительства приюта были выявлены недочеты в проектно-сметной документации. На работы ранее выделили около 36 миллионов рублей.

Ждут открытия приюта и зоозащитники – на работу собачьего приюта у них есть свои планы. Объект должны были сдать в мае. Вопрос строительства муниципального учреждения обсудили и на круглом столе облсовета.



Там же рассматривали поправки в ФЗ об ответственном обращении с животными. Поправки позволят регионам принимать свои законы, которые с учетом мнения жителей будут определять судьбу безнадзорных животных. В том числе - решать судьбу агрессивных бездомных собак, которые нападают на людей.