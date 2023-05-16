Орловец пробудет в колонии на два года дольше за удар сотрудника УФСИН

Ранее мужчина отбывал наказание за 12 преступлений.

Следственный комитет собрал доказательства против 56-летнго жителя Болхова. Он признан виновным в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года житель Болхова ударил рукой по голове сотрудника УФСИН России по Орловской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строгого режима. Совместно с неотбытым наказанием житель региона проведет в местах лишения свободы еще семь лет.