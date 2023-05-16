вторник 16.05.2023 23:01:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:15, 16 мая 2023 года

Андрей Клычков наградил жителей Ливенского района

Орловцы получили медали, грамоты и почетные знаки.


В ходе рабочей поездки главы региона Андрея Клычкова 16 мая в Ливенский район прошла встреча с жителями. Стороны обсудили капитальный ремонт культурных и образовательных объектов, вопросы теплоснабжения и дорожного ремонта.

Практически везде, где мы сегодня побывали, я общался с жителями. Формат прямого диалога, возможность услышать из первых уст мнение и пожелания людей – это всегда приоритет и ориентир для нашей работы. Мы видим, что район активно развивается. На полную мощность включился в реализацию национальных проектов, федеральных и областных программ. Другого мы от ливенцев и не ожидали. Здесь всегда умели работать. Решать непростые текущие задачи и трудиться на перспективу, - цитирует главу региона тг-канал "Телеграммы из Орла".

Самые активные жители района получили почетные грамоты и благодарности губернатора, медали Тургенева и "За трудовые успехи", юбилейные знаки "85 лет Орловской области".

Фото: "Телеграммы из Орла"




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.