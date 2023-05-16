Андрей Клычков наградил жителей Ливенского района

Орловцы получили медали, грамоты и почетные знаки.

В ходе рабочей поездки главы региона Андрея Клычкова 16 мая в Ливенский район прошла встреча с жителями. Стороны обсудили капитальный ремонт культурных и образовательных объектов, вопросы теплоснабжения и дорожного ремонта.

– Практически везде, где мы сегодня побывали, я общался с жителями. Формат прямого диалога, возможность услышать из первых уст мнение и пожелания людей – это всегда приоритет и ориентир для нашей работы. Мы видим, что район активно развивается. На полную мощность включился в реализацию национальных проектов, федеральных и областных программ. Другого мы от ливенцев и не ожидали. Здесь всегда умели работать. Решать непростые текущие задачи и трудиться на перспективу, - цитирует главу региона тг-канал "Телеграммы из Орла".

Самые активные жители района получили почетные грамоты и благодарности губернатора, медали Тургенева и "За трудовые успехи", юбилейные знаки "85 лет Орловской области".



Фото: "Телеграммы из Орла"



