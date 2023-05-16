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20:00, 16 мая 2023 года В отделении для ветеранов при Орловской клинической больнице планируют оказывать все виды реабилитации Оно заработало 16 мая.





16 мая в Орловской областной клинической больнице открылось отделение для ветеранов боевых действий. В нем – 12 коек.



Предполагается, что здесь будут проводиться все виды реабилитации, в том числе психологические. Специалисты и оборудование для этого есть – работают терапевты, реабилитологи, психологи. В больнице рассчитывают на помощь волонтеров из мединститута.



Если пациентам нужна хирургическая или другая экстренная или плановая специализированная помощь – они получат ее в отделениях по профилю.





Елена Литинская



