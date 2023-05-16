Орловчанка заплатила более 100 тысяч рублей, чтобы уехать в Армению

Выехать к родственникам она не могла из-за задолженности.

Судебный пристав вынес постановление жительнице Орла об ограничении выезда за границу. Мера оказалась действенной.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, женщина хотела уехать в Армению к родственникам, поэтому оплатила задолженность в размере более 80 тысяч рублей и исполнительский сбор – более 26 тысяч.

– Ограничение права выезда за пределы РФ для гражданки было отменено. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - пояснили в пресс-службе ведомства.