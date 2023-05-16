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18:30, 16 мая 2023 года Артисты орловского театра "Свободное пространство" готовятся к премьере спектакля по Чехову и Зощенко 25 мая на малой сцене зрители увидят единую постановку "Эх, свадьба". Уже состоялся предпремьерный показ.





В орловском театре "Свободное пространство" готовятся показать широкой публике постановку "Эх, свадьба" по Чехову и Зощенко. Режиссер Лариса Леменкова объединила два произведения этих авторов в один спектакль. Премьера состоится 25 мая на малой сцене.



Уже состоялся предпремьерный показ. Зрители увидели легкий и смешной спектакль о том, что вся наша жизнь похожа на свадьбу.





Эва Стасюлевич



