В Спасском-Лутовиново приготовили подарок для туристов

Музей-заповедник запускает новый проект.

К летнему сезону в музее подготовят аудиоверсии пяти рассказов Ивана Тургенева из цикла "Записки охотника": "Хорь и Калиныч", "Бежин луг", "Певцы", "Свидание" и "Льгов". Их прочитали ведущие актеры орловских театров, а также сотрудник музея.

Как сообщили в пресс-службе музея, записи рассказов можно скачать на любой смартфон с помощью мобильного приложения музея-заповедника.

– Теперь, гуляя по аллеям Спасского, гости смогут через наушники или динамик смартфона слушать тексты, которые по праву считаются образцом чистейшего русского языка. И то, что на создание этих произведений Тургенева вдохновили именно родные места, и то, что "звучат" они голосами орловских актеров, делает наш проект по-настоящему уникальным, - рассказал директор музея Сергей Ступин.