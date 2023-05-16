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16:05, 16 мая 2023 года Андрей Клычков возложил цветы к братскому захоронению в Ливенском районе На памятной доске выгравировано около 20 фамилий бойцов.





Глава Орловской области Андрей Клычков 16 мая в ходе рабочей поездки в Ливенский район посетил село Сергиевское и возложил цветы к мемориалу. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", Вечный огонь горит здесь с 2015 года. Его привезли в ливенское село с могилы Неизвестного солдата.



Фото: "Телеграммы из Орла"





Сергей Силаев



