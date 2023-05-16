Андрей Клычков возложил цветы к братскому захоронению в Ливенском районе

|
|вторник 16.05.2023 18:19:41
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:05, 16 мая 2023 года
Андрей Клычков возложил цветы к братскому захоронению в Ливенском районеНа памятной доске выгравировано около 20 фамилий бойцов.
Глава Орловской области Андрей Клычков 16 мая в ходе рабочей поездки в Ливенский район посетил село Сергиевское и возложил цветы к мемориалу.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", Вечный огонь горит здесь с 2015 года. Его привезли в ливенское село с могилы Неизвестного солдата.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.