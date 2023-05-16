Орловец отправится в колонию на четыре года за удар знакомого ножом

Инцидент произошел во дворе города Ливны.

Следственные органы собрали доказательства против 49-летнего ливенца. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие и суд установили, что 22 сентября 2022 года между 49-летним ливенцем и его 53-летним знакомым во дворе дома на улице Дружбы Народов возник конфликт. В результате потерпевший получил удар разделочным ножом в живот.

– Приговором суда мужчина осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.