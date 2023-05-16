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17:30, 16 мая 2023 года

В Орле обсудили проект застройки территории в районе Наугорского шоссе

Вопрос рассмотрели на заседании комитета областного совета по градостроительству и транспорту облсовета.


Проект первой застройки в рамках комплексного развития территорий обсудили на заседании комитета облсовета по градостроительству и транспорту. На реализацию проекта в районе Наугорского шоссе выделено почти 180 миллионов рублей.

Для проведения работ придется расселить несколько домов. Новый комплекс появится вместо двухэтажек 1960-х годов постройки. Вместо них планируют возвести пять современных десятиэтажек на 820 квартир, а также детские, спортивные и дворовые площадки, небольшой сквер, парковки, детский сад на 90 мест и магазины. Общая площадь застройки – почти 10 гектаров.

Семь домов были расселены на момент проведения торгов, четыре из них снесены. Девять зданий признаны аварийными до 2017 года и будут расселяться силами муниципалитета, а семь домов признаны аварийными после 2017 года. Их расселение – обязательство застройщика.

По проекту у депутатов возникло много вопросов. Будущий комплекс народные избранники хотели бы увидеть в 3D-проекции. Ее проектировщики обещали представить на следующем заседании профильного комитета.


Татьяна Тимохина
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