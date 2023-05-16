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16:30, 16 мая 2023 года В Орловской области более четырех тысяч медиков получили социальную выплату Отделение Соцфонда региона перечислило более 100 миллионов рублей на эти цели.





Средства зачисляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд. Выплата медработникам поступает в течение семи рабочих дней после предоставления реестра, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Спецвыплата положена медикам первичного звена, центральных районных, участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.





Сергей Силаев



