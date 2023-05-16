В Орле на Дворянке появится новые ротонда и балюстрада

Работы по сносу старых уже стартовали.

В областной столице начали благоустраивать сквер "Дворянское гнездо". В 2022 году орловцы поддержали преображение этого объекта.

В конце марта 2023 года в мэрии Орла отмечали, что изменится входная группа со стороны улицы Октябрьской. Появятся смотровая площадка и балюстрада, беседка, а существующая ротонда будет демонтирована и заменена на новую.

Всего на благоустройство потратят более 120 миллионов рублей.



Фото: Владимир Корявиков