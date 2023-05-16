В Орле на Дворянке появится новые ротонда и балюстрада

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14:31, 16 мая 2023 года
В Орле на Дворянке появится новые ротонда и балюстрадаРаботы по сносу старых уже стартовали.
В областной столице начали благоустраивать сквер "Дворянское гнездо". В 2022 году орловцы поддержали преображение этого объекта.
В конце марта 2023 года в мэрии Орла отмечали, что изменится входная группа со стороны улицы Октябрьской. Появятся смотровая площадка и балюстрада, беседка, а существующая ротонда будет демонтирована и заменена на новую.
Всего на благоустройство потратят более 120 миллионов рублей.
Фото: Владимир Корявиков
Сергей Силаев