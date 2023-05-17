Главная » Новости



8:30, 17 мая 2023 года Юные орловские футболисты поделили очки со сверстниками из Мурома В минувшем туре ЮФЛ наши команды принимали соперников на своей площадке.





Команды Академии футбола имени Семина продолжают участие в групповом этапе Юношеской футбольной лиги зоны "Центр". В минувшем туре команды, составленные из игроков 2007 и 2008 годов рождения, принимали на своей площадке футболистов "Мурома".



Команда из игроков 2007 года рождения одержала победу над соперником с минимальным счетом. Орловцы на год моложе проиграли "Мурому" со счетом 0:3.





Анастасия Дорохова



