Главная » Новости



12:50, 16 мая 2023 года В Орловской области молодой мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой ДТП произошло вечером 15 мая на улице Фрунзе в Ливнах.





15 мая в 20:25 на улице Фрунзе в Ливнах произошло ДТП с пострадавшим. В региональном УГИБДД сообщили, что 19-летний водитель «Лады» не уступил дорогу мотоциклу "Мотоленд XL250-E", из-за чего произошло столкновение.



16-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Пострадал и водитель отечественной легковушки. Ему не потребовалось лечение в стационаре.



Фото: УГИБДД России по Орловской области









Артем Ежаков



