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12:25, 16 мая 2023 года

Колпнянскую ЦРБ возглавил онколог Александр Карпов

16 мая его представили коллективу медучреждения.


Колпнянскую центральную районную больницу возглавил онколог Александр Карпов. 16 мая нового главврача представили коллективу медучреждения. О назначении сообщил регдепартамент здравоохранения.

Александр Карпов родился в Колпне, учился в Орловском госуниверситете. Работая в Москве, специалист прошел путь от ординатора до заведующего онкологическим отделением ЦАОП клинической онкологической больницы №1 в Москве. Александр Карпов приезжал из столицы с мастер-классами для коллег и для преподавания на кафедре общей хирургии и анестезиологии.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области


Артем Ежаков
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