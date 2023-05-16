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14:35, 16 мая 2023 года Орел принял больше 200 юных спортсменов на боксерском турнире Мотивацией для атлетов стало не только желание увеличить количество побед в своей копилке, но и почтить память защитников Отечества.





Орел принял турнир по боксу среди юных спортсменов. На соревнования приехали 230 спортсменов. Кроме хозяев турнира на ринг выходили ребята из Курской, Липецкой, Белгородской областей, а также Смоленска и Брянска.



Мотивацией для атлетов стало не только желание увеличить количество побед в своей копилке, но и почтить память защитников Отечества.





Эльза Ахмедбекова



