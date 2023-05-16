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11:50, 16 мая 2023 года 16 мая губернатор Орловской области находится с рабочим визитом в Ливенском районе Андрей Клычков уже оценил парковую зону и спортплощадку в поселке Сахзаводском.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Ливенском районе. Глава региона оценил ремонт парковой зоны в поселке Сахзаводском. Здесь в рамках нацпроекта отремонтировали дорожки, посадили молодые деревья и кусты.



Также губернатор побывал на местной спортплощадке, где установили тренажеры для занятий на открытом воздухе.





Подробнее о визите Андрея Клычкова в Ливенский район расскажем в ближайших выпусках программы "Вести-Орел".









Мария Семак



